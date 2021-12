Vitória pega Boa Esporte e busca manter sequência positiva

Após 35 dias curtindo a 'casa de veraneio', o Vitória volta a jogar na sua residência oficial, neste sábado, 10, às 16h30, contra do Boa, pela 30ª rodada da Série B. Após três triunfos na Fonte Nova, seu objetivo é provar que consegue se impor também no Barradão.

O último jogo no seu estádio foi em 5 de setembro, na sua última derrota na competição - por 2 a 1, diante do Botafogo. Depois, foram seis jogos de invencibilidade. Duas vitórias do Leão como mandante na Fonte Nova e outra sobre o Bahia como visitante deixaram o Barradão com cara de casa velha, mas é justamente isto que os jogadores rubro-negros pretendem mudar logo.

"É sempre bom a gente jogar em casa. O Barradão é nosso estádio, e não existe dúvida nisto. Aqui dentro, o torcedor sempre é forte, e o Vitória também. Estamos voltando para cá. É um jogo muito importante, a gente tem que fazer de tudo para vencer. Tivemos vitórias na Fonte Nova, mas sabemos que nosso estádio é o Barradão e precisamos provar isto ao torcedor", afirmou o lateral Diego Renan.

Divisor de águas na história do clube, o estádio próprio sediou momentos tenebrosos nos últimos tempos, principalmente no primeiro semestre de 2015. Nele, o Leão foi eliminado de três competições: na semifinal do Nordestão diante do Ceará, nas quartas de final do Baianão contra o Colo Colo e na segunda fase da Copa do Brasil perante o alagoano ASA. O rebaixamento na Série A do ano passado também foi sacramentado lá, com derrota de 1 a 0 para o Santos.

A sequência de decepções afastou os torcedores, aliada às dificuldades de acesso à Toca. A média lá é de 7.477 pagantes por jogo. Após dois duelos na Fonte, o Vitória pulou do sexto lugar em quantidade de público para quarto, com média de 10.912.

Euller, confirmado na esquerda em substituição ao suspenso lateral direito Diogo Mateus, opinou que vencer será o remédio para a torcida abraçar novamente o Barradão: "Esperamos voltar com força total. É nossa casa, nosso mando, onde somos fortes".

O capitão Escudero imagina que os triunfos na Fonte ajudarão a levar mais torcedores à Toca. "Imaginamos um Barradão lotado para continuar nos empurrando nesta fase decisiva. Jogar aqui é ótimo porque é nossa casa e onde conquistamos grandes resultados. E sábado (hoje) vai ser mais um", disse o meia.

Até esta sexta-feira, 9, entretanto, pouco menos de cinco mil ingressos haviam sido vendidos. Presente no G-4 há 17 rodadas consecutivas, perseguindo o líder Botafogo, o Vitória estreará telão e setor climatizado para portadores de necessidades especiais. Pelo antigo placar, pagava R$ 15 mil por mês de aluguel. Adquiriu o novo por R$ 300 mil.

Desfalques

Além de Diogo Mateus, o zagueiro Ramon cumpre suspensão, mas Guilherme Mattis volta diante do vice-lanterna Boa, que vem de nove derrotas consecutivas.

