Vitória passeia em campo e goleia o Sergipe em Pituaçu

Demorou, mas enfim aconteceu. Depois de iniciar a Copa do Nordeste com tropeços, o Vitória voltou a jogar e bem e mostou o futebol que o torcedor rubro-negro espera ver.

O Leão recebeu o Sergipe na noite desta quarta-feira, 29, em sua primeira partida no estádio de Pituaçu e, com três gols de pênaltis marcados por Juan, bateu o Gipão por 5 a 1 - Ayrton, com um golaço de falta, e Alan Pinheiro assinalaram os outros dois, enquanto João Paulo marcou o único tento do time alvirrubro.

A postura defensiva do time sergipano não surtiu efeito e o Vitória dominou a partida do início ao fim. Apostando no contra-ataque, o Gipão não suportou a pressão e volta para casa mais distante do primeiro lugar.

Com o resultado, o rubro-negro conseguiu seu segundo triunfo e foi a sete pontos, se firmando no segundo lugar na chave. O Sergipe, que estava rigorosamente empatado com o Leão, permanece com quatro pontos, na terceira colocação.

A goleada serviu também para o time engordar seu saldo de gols (de 5 passou agora para o número positivo de três gols) e disparar como o melhor ataque da competição com 10 gols marcados.

O Vitória agora se preara para o segundo compromisso seguido em Salvador e recebe o lanterna Confiança-SE no próximo sábado, 1º, no próprio estádio de Pituaçu. Já o Sergipe recebe o líder invicto, América-RN, no estádio Francão, na cidade sergipana de Estância.

Vitória domina

Se as duas equipes iniciaram o confronto empatados com o mesmo número de pontos, triunfos, empates e derrotas, a postura em campo nesta quarta foi totalmente oposta. Visivelmente buscando o erro do Vitória, o Sergipe se retrancou durante toda a partida e apostou nas jogadas de contra-ataque para buscar o resultado.

Mas a formação com os três zagueiros e o ferrolho montado no campo de defesa não conseguiram brecar o ataque do Vitória, que dominou a partida desde o primeiro minuto e conseguiu vazar a defesa do Gipão em quatro cobranças de bola parada - três deles de pênalti.

O único gol do time visitante foi justamente marcado em uma jogada rápida de contra-ataque, mas não suficiente para evitar a maior goleada até então na Copa do Nordeste.

Estreia na nova casa

Desde a reinauguração do estádio de Pituaçu, em 2009, o Vitória sediou 13 partidas na praça esportiva. E as partidas na praça esportiva trazem um retrospecto de 75% a favor do Leão, com 11 triunfos e duas derrotas.

E o reencontro com a casa temporária até o mês de julho - o Barradão está à disposição da Fifa para servir como Centro de Treinamento da Copa do Mundo - o time não decepcionou.

O técnico Ney Franco optou em realizar o último treino antes da partida no próprio estádio, para os jogadores fazerem um reconhecimento do gramado e, a julgar pela partida desta quarta, já está em casa e fez as honras ao Sergipe, que volta para casa com cinco gols na bagagem.

