Vitória passa pelo Santa Cruz e permanece líder

Quem não foi, perdeu. O torcedor do Vitória que não compareceu ao Barradão, na noite desta sexta-feira, 14, deixou de ver o inédito terceiro triunfo seguido do Leão: 2 a 1 pra cima do Santa Cruz.

Embora tenha feito uma campanha massiva convidando os torcedores a lotarem o estádio, o rubro-negro contou com o apoio de 15.739 pagantes. Um número, de certa forma, aceitável, por causa do horário da partida (19h) e, por outro lado, imperdoável, já que o Vitória tem tudo para terminar o primeiro turno da Série B na liderança.

Com 37 pontos, o time de Vagner Mancini torce para que o América-MG - 34 pontos e três gols a menos de saldo - não vença o Botafogo, neste sábado, 15, por quatro gols de diferença.

O próximo adversário do Vitória é o Sampaio Corrêa, fora de casa, no próximo dia 22.

O jogo

O triunfo do Leão foi sacramentado no primeiro tempo, quando o time começou atacando o adversário e conseguiu as melhores chances de gol.

Logo aos quatro minutos, Rhayner invadiu a área e sofreu pênalti. Na cobrança, Escudero colocou no canto direito e marcou seu sexto gol na Segunda Divisão.

Três minutos depois, veio o segundo. Diogo Mateus recebeu na direita e cruzou na cabeça de Elton, que testou firme e também deixou sua marca pela sexta vez.

Na etapa complementar, o Santa Cruz diminuiu aos dez minutos, após cruzamento de Lelê e cabeceio de Luisinho.

