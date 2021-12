Vitória para em Cavalieri e empata sem gols em casa com Flu

Superior em campo, o Vitória dominou o Fluminense e poderia ter conseguido um triunfo tranquilo no Barradão, na noite deste domingo, 10, pela 14ª rodada da Série A. No meio do caminho do Leão, porém, havia o goleiro Diego Cavalieri: o arqueiro do tricolor carioca sobrou no empate sem gols que prejudica as duas equipes.

Marinho, mais uma vez, foi o destaque do Rubro-Negro em campo. Seja infernizando a vida do lateral esquerdo rival, William Matheus, ou na cobrança de faltas, o camisa 7 teve três das melhores chances no Barradão, e todas pararam no arqueiro do Fluminense. Dagoberto, em crescimento na equipe, teve as outras duas oportunidades mais claras; o veterano, porém, jogou ambas para fora.

Com o empate sem gols - o terceiro do Leão em Salvador -, o time de Vágner Mancini chega aos 18 pontos, três acima da zona de rebaixamento, em 12º na tabela. O Fluminense tem campanha similar, também com 18 pontos, em 11º.

A próxima partida do Rubro-Negro é no domingo, 17, às 16h, contra o Atlético-PR, em Curitiba. O Leão não terá o zagueiro Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico terá o retorno de Ramon, que cumpriu suspensão contra o Flu.

O jogo

O início do 1º tempo foi animador, com o Vitória tendo as melhores chances. Marinho, só para variar, atormentou a vida do lateral esquerdo rival - no caso, o ex-Bahia William Matheus - e foi o homem mais perigoso em campo. Aos 10, em falta sofrida e cobrada por ele na direita, a bola foi no ângulo, mas Cavalieri pegou.

Mais tarde, aos 31, o camisa 7 quase fez um gol de placa: dominou, deu um chapéu em William Matheus e chutou da intermediária; a bola quase encobriu Cavalieri, adiantado, mas ele espalmou para fora.

Outro destaque foi Dagoberto, que, em nítida ascensão física, teve outra boa participação, mas perdeu chances incríveis. Aos 16, Diego Renan cruzou da direita, Kanu ajeitou na entrada da área e o veterano, livre e de frente para o goleiro do Flu, chutou para fora. Aos 38, ele recebeu na entrada da área e chutou com estilo; Cavalieri pegou.

O goleiro do Flu vinha sendo o obstáculo para o Leão abrir o placar. Na defesa, o time de Mancini só sofreu quando o seu arqueiro, Caíque, falhou. Aos 40 de primeira etapa Osvaldo cobrou escanteio e o rubro-negro saiu mal do gol, deixando a bola escapar; Cícero quase alcançou. Quatro minutos depois, em lance idêntico, Caíque espalmou para a entrada da área e Dudu chutou raspando a trave.

A impressão que ficou do 2º tempo foi que Levir Culpi, pelo menos, conseguiu que seu time equilibrasse o jogo. Tanto, que a melhor chance do Vitória aconteceu apenas no primeiro minuto da etapa: Kieza recuperou a bola dentro da área e clareou para Dagoberto na esquerda; mais uma vez livre, o veterano mandou para fora.

Neutralizado, o Vitória não conseguiu os mesmos espaços na defesa do Flu que conseguira na etapa inicial; nem Marinho conseguiu sobressair em relação a William Matheus, que vinha 'amarelado' desde o 1º tempo. Sem meia - já que Nickson tem mais perfil de atacante -, o Leão só conseguiu assustar nos 30 minutos finais na bola aérea com Kanu.

Aos 15, Diego Renan cobrou escanteio da direita, Cavalieri saiu mal do gol e o zagueiro, sozinho, cabeceou meio que 'no susto' por cima do gol. Dois minutos depois, outro lance idêntico, mas do lado inverso: Marinho cobrou escanteio da esquerda e Kanu ganhou outra pelo alto, no segundo pau, mas mandou para fora.

A última chance foi um 'replay': em lance idêntico ao do 1º tempo, Marinho cobrou falta da direita, no ângulo, e Cavalieri não deixou entrar.

adblock ativo