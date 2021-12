Vitória oficializa saída de Denílson para clube mineiro

Depois de vários boatos sobre a suposta saída de Denilson do Vitória, o clube oficializou na manhã desta quarta-feira, 20, que o atacante não faz mais parte do elenco rubro-negro. O jogador recebeu proposta de transferência definitiva para o Atlético Mineiro.

O atleta de 22 anos disputou o Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e alguns jogos do Brasileirão. Contratado em janeiro deste ano, Denílson defendeu o Vitória em 27 partidas, marcou 11 gols, além de uma assistência.

A última partida disputada pelo atacante ocorreu, no dia 27 de maio, quando Vitória enfrentou o Botafogo, no Rio de Janeiro. Neste duelo, aos 38 minutos do primeiro tempo, Denílson abriu o placar para o rubro-negro. Com gol de empate de Kieza – ex-jogador do Leão - o jogo terminou em 1x1.

Do Granada, na Espanha, ele estava emprestado ao Vitória até o final do ano. O clube espanhol recebeu proposta do Atlético-MG e o Vitória liberou o jogador para ser negociado.

Volante no Coxa

O volante Uillian Correia é outro que não faz mais parte dos planos do Leão para o Brasileirão. O atleta viajou para o Paraná, onde vai passar por exames médicos antes de assinar com o Coritiba.

Ele foi cedido por empréstimo ao time paranaense até o final de 2019, mesmo período do seu contrato com o Rubro-Negro baiano.

