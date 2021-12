Vitória oficializa retorno do atacante Elton

A sexta contratação do Vitória na temporada foi anunciada na tarde desta sexta-feira, 30. Como já era esperado, o atacante Elton, que defendeu o Rubro-Negro em 2012, retornou ao clube após jogar pelo Náutico, Al Nasr Riyadh, da Arábia Saudita, e Flamengo.

Na quarta, 28, a vinda do jogador à Toca do Leão se tornou iminente após ele rescindir contrato com o Flamengo, fator único que impedia a assinatura do vínculo com o Leão até o fim deste ano.

"Estou muito satisfeito com este retorno e espero ter o mesmo sucesso da primeira vez quando estive no Vitória e colaborei para o time voltar à 1ª Divisão, sendo um dos artilheiros com 10 gols", disse Elton, após ser anunciado como o novo reforço.

O atacante de 29 anos se junta a Jorge Wagner, Saimon, Amaral, Rogério e Neto Baiano como as contratações do Leão neste ano. E não deve parar por aí. O diretor de futebol Anderson Barros já afirmou que trará mais dois jogadores ao time. Um dos cogitados é o ex-Bahia Rhayner.

