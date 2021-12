Vitória oficializa retorno de lateral Léo

O Vitória oficializou nesta quarta-feira, 11, o retorno do lateral-direito Léo, de 28 anos. O jogador é cria das divisões de base do Rubro-Negro e volta ao clube após sete anos. O jogador que assinou com o Leão até o fim de 2020, já esteve na Toca do Leão para fazer exames físicos.

Léo começou sua carreira profissional em 2010 no próprio Vitória. Ele atuou no Leão até 2013, quando se transferiu ao Athletico, onde foi finalista da Copa do Brasil e um dos destaques da equipe e se transferiu para o Flamengo. Léo também atuou por Internacional, Coritiba e Fluminense.

No Vitória, Léo terá a concorrência de Van e Jhonathan Bocão por uma vaga na lateral da equipe titular.

