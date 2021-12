Vitória oficializa empréstimo do atacante Jonatas Belusso

O atacante Jonatas Belusso não faz mais parte dos planos do Vitória para o restante da temporada. O clube oficializou nesta terça-feira, 3, o empréstimo do atleta ao Coritiba até 31 de dezembro de 2019. Os salários serão pagos integralmente pelo time paranaense.

Belusso chegou ao Rubro-Negro em fevereiro deste ano e fez 10 jogos oficiais, com 2 gols marcados. Nascido em Francisco Beltrão (PR), o atacante tem 30 anos e tem passagens por vários clubes, como Gangwon, da Coreia do Sul, e Londrina, do Paraná.

Com o empréstimo do atacante, chegam a seis os jogadores negociados durante a parada para Copa do Mundo: Alex Baumjohann e Pedro Botelho, com os términos dos seus contratos; Zé Welison e Denilson, que saíram por venda e Jonatas Belusso; e Uillian Correia, por empréstimo.

Em contrapartida, a diretoria reforçou a equipe com dois novos contratados. O atacante Erick, com contrato até junho de 2019, e o zagueiro Ruan Renato, que fica até o fim e 2020.

*Sob a supervisão de Maiara Lopes

adblock ativo