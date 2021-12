Vitória oficializa contratação do zagueiro Aderllan

O Vitória oficializou na tarde desta quinta-feira, 3, a contratação do zagueiro Aderllan, de 29 anos. O jogador, que pertence ao Valencia da Espanha, fica no Leão por empréstimo até o fim de 2018.

Aderllan já treina com o restante do elenco desde de abril e está liberado para entrar em campo no domingo, 6, diante do Fluminense, pois teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta.

Em 11 de julho de 2017, por meio de um comunicado oficial, o Valencia anunciou o empréstimo de Aderllan para o São Paulo, até o fim de 2018, com opção de compra ao fim do vínculo. Porém, o zagueiro não teve espaço no tricolor paulista e, com isso, o clube repassou o jogador ao Leão.

REFORÇO NA ZAGA! O zagueiro Aderllan, de 29 anos, é o novo contratado do Leão. Com passagens de destaque pelo Braga-POR e Valência-ESP, o atleta vem por empréstimo até o fim de 2018 e estava no São Paulo. 🦁⚽🔴⚫ #FechadoComOECV pic.twitter.com/GrzxDmvu4B — EC Vitória (@ECVitoria) 3 de maio de 2018

adblock ativo