Vitória oficializa contratação do volante Arouca

O Leão oficializou a contratação do sexto reforço, o volante Arouca, que chega por empréstimo com contrato até o fim do ano. O jogador de 31 anos estava no Atlético-MG.

Ele foi revelado pelo Fluminense e tem passagem pela Seleção Brasileira. Além isso, passou quatro temporadas no Santos – de 2010 a 2014 –, onde foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Vitória, em 2010, e campeão da Libertadores, em 2011. Já pelo Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil, em 2015, e campeão brasileiro, em 2016.

Além do volante, outros jogadores já foram anunciados pelo Vitória, como o zagueiro Ruan Renato, os atacantes Erick e Bruno Gomes, o volante Meli e o lateral Benitez.

Ainda é esperado a oficialização do goleiro João Gabriel e do atacante Walter Bou, que já estão integrados ao clube. Mais dois jogadores estão sendo cotados como novos reforços: o atacante Marcelo Larrondo e o meia Ivan Rossi, ambos do River Plate da Argentina.

