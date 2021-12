Vitória oficializa contratação do meia Pereira

A diretoria do Vitória oficializou a contratação do meia Pereira, que já estava treinando na Toca do Leão e foi aprovado nos exames médicos. Agora, o jogador esperará até sexta-feira, 10, a publicação do nome dele no Boletim Informativo Diário (BID) como novo jogador do time, para estrear pelo clube.

Pereira, 26 anos, foi destaque na Série A2 do Campeonato Paulista, quando atuava pelo Novo Horizontino. Além do time paulista, o jorgador também teve passagens por Vila Nova -GO, Fortaleza, Aparecidense, Marília, Comercial-SP e Juventude.

Outro reforço

O volante Marcelo Mattos, que deixou o Botafogo no mês passado, está muito próximo de fechar com o Vitória. O jogador é aguardado na toca nesta quarta, 8, para realizar os exames médicos e assinar com o clube.

O jogador de 31 anos rescindiu com o time carioca devido ao salário acima de R$ 200 mil, que estava fora da realidade do clube.

