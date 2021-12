Vitória oficializa contratação do atacante Neilton

Agora é oficial: o Vitória confirmou no início da noite desta quinta-feira, 25, a contratação do atacante Neilton. O jogador de 23 anos, que estava emprestado ao São Paulo e foi devolvido ao Cruzeiro, terá vínculo com o Rubro-Negro por três temporadas. Ele já realizou exames na Toca do Leão e vai assinar contrato na manhã de sexta, 26, e, à tarde, será apresentado.

Para concluir a contratação de Neilton, o Vitória teve que ceder parte dos direitos econômicos do meia-atacante Nikcson, de 19 anos, à Raposa. Revelado pela categoria de base do Leão, ele foi emprestado ao clube mineiro no início do ano, em negociação que levou o meia Gabriel Xavier ao Rubro-Negro.

E pode ter mais gente nova pintando na Toca do Leão. O diretor de futebol Sinval Vieira revelou à reportagem de A TARDE, que o clube está em negociação avançada com o volante Cuéllar, do Flamengo. O dirigente disse também que ainda negocia com o zagueiro Bressan, do Grêmio, e o atacante Sassá, do Botafogo.

A possibilidade de o defensor ser adquirido é maior. No entanto, Sinval voltou a descartar uma possível troca por Sassá que envolvera o atacante Kieza.

Busca de firmamento

Neilton é o 20º reforço contratado pelo Rubro-Negro para a temporada. O atacante foi revelado pelo Santos em 2013 após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. Visto como o sucessor de Neymar, ele foi promovido ao grupo profissional e disputou 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados.

Sem acordo pela renovação contratual, o atacante deixou o time paulista e assinou com o Cruzeiro em 2014. No time mineiro, no entanto, o jogador não embalou e foi emprestado ao Botafogo no ano seguinte, onde permaneceu até a temporada passada, quando ajudou o alvinegro a conquistar uma vaga para a Copa Libertadores.

A boa fase no time carioca lhe rendeu uma chance no São Paulo no início de 2017,em negociação que levou o volante Hudson para o Cruzeiro. Pelo tricolor paulista, disputou nove jogos e não marcou gols.

FICHA

Nome: Neilton Meira Mestzk

Nascimento: Nanuque, Minas Gerais, no dia 17 de fevereiro de 1994.

Pé: Destro

Altura: 1,66m

Clubes: Santos, Cruzeiro, Botafogo e São Paulo.

AO ATAQUE! - Vitória contrata atacante Neilton por 3 anos para reforçar o setor ofensivo do Leão com velocidade. https://t.co/r8itYQfW0B pic.twitter.com/69e2xpRg60 — E.C. Vitória (@ECVitoria) 25 de maio de 2017

