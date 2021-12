Vitória oficializa contratação de zagueiro

O Vitória oficializou a contratação do zagueiro Gabriel Silva, na noite desta segunda-feira, 17. Gabriel tem 23 anos. O defensor é destro e tem 190cm de altura. Com passagens por Grêmio, FSV Frankfurt e Internacional, o zagueiro assina com o Leão até o 30 de novembro de 2019.

O defensor chega para compor a equipe Sub-23, que se reapresentou ontem no Barradão, e disputará o Campeonato Baiano de 2019. O rubro-negro estreia no Baianão no dia 24 de janeiro contra o Vitória da Conquista, às 20h30 (horário de Brasilia), no Barradão.

