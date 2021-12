Vitória oficializa contratação de meia argentino ex-Racing

O Vitória oficializou na tarde desta quinta-feira, 5, a contratação do meia argentino Marcelo Meli. Com contrato até junho de 2019, o gringo realizou exames médicos no clube e foi integrado ao elenco.

Meli nasceu em Salto, província de Buenos Aires, na Argentina. Ele iniciou a carreira no Colín (ARG) e permaneceu durante cinco temporadas. Seu último clube foi o Racing Club, onde fez 20 gols este ano.

