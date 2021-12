Vitória oficializa contratação de atacante

O Vitória confirmou oficialmente a contratação de mais um reforço para esta temporada, nesta quinta-feira, 30. Trata-se do atacante Maurício Cordeiro, que já treinava no clube desde o início da semana, finalizou os exames médicos e assinou contrato de empréstimo com o Leão até dezembro de 2019.

O jogador de 25 anos estava atuando no futebol de Israel desde 2015, quando foi transferido para o Kiryat Shmona. No país, o atleta também atuou pelo Ashdod, seu último time antes do retorno ao Brasil para defender o Vitória.

Maurício Cordeiro é paulista e iniciou a carreira no Grêmio Barueri-SP. O atacante ainda acumula passagens por Avaí-SC, Oeste-SP e Mirassol-SP e no Leão irá disputar posição com André Lima, Léo Ceará e Walter Bou no setor ofensivo do Leão.

