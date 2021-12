Vitória oficializa contratação de atacante

O diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, confirmou a contratação do atacante William Henrique, que estava no Grêmio Barueri (SP). O jogador de 20 anos já está em Salvador e será apresentado ainda na tarde desta quinta-feira, 3, na Toca do Leão.

Segundo Queiroz, William chega como uma aposta para a temporada 2013. O clube chegou a tentar sua inscrição na Copa São Paulo de Futebol Junior, mas não houve tempo hábil.

Com sua contratação, o Vitória passa a ter cinco jogadores no setor de ataque no elenco: Dinei, Marquinhos, Alan Pinheiro, Lúcio Maranhão e William Henrique.

