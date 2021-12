Vitória oferece para Escudero contrato até o fim da Série B

No dia em que foi o principal destaque no treino coletivo entre os jogadores reservas e o time sub-20, marcando até o gol do triunfo de sua equipe por 1 a 0, o meia Escudero também esteve reunido com seus empresários e a diretoria do Vitória para definir o seu futuro na Toca do Leão. No entanto, após cerca de uma hora de encontro, seu destino no Barradão segue indefinido.

Durante a reunião entre as partes, os dirigentes rubro-negros apresentaram uma proposta para contar com o argentino no restante da temporada, mas o martelo não foi batido. Isso porque, o meia e seus agentes ficaram de avaliar as questões contratuais para darem um resposta ao Vitória.

Treinando no Barradão desde o dia 25 de fevereiro, em busca de recondicionamento físico e técnico, Escudero teve seu rendimento aprovado pela comissão técnica e dirigentes do clube neste período. Mas seu último jogo oficial aconteceu no dia 17 de setembro de 2017, quando atuava pelo Vasco.

A definição para a permanência ou não de Escudero na Toca do Leão agora só depende do seu aval e de seu ‘staff’ o que deve acontecer nas próximas horas.

