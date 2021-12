Vitória oferece desconto de 50% para partida de quinta-feira

O Esporte Clube Vitória está com promoção de 50% ou até R$ 15 de desconto na compra de ingressos pela internet, para a partida desta quinta-feira, 15, contra o Bragantino. O duelo, válido pela quarta fase da Copa do Brasil, será realizado, às 19h15, no Barradão.

A oferta é válida apenas para entrada inteira e para pagamento com o cartão Visa, através do cadastro no Visa Checkout. Os ingressos já podem ser adquiridos, tanto pela internet, quanto nas lojas do Leão.

Confira abaixo locais para compra de ingressos

Segunda-feira,12: Loja Oficial do Barradão (10h às 17h), Shopping Capemi (10h às 18h), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Terça-feira,13: Loja Oficial do Barradão (9h às 17h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Quarta-feira,14: Loja Oficial do Barradão (9h às 17h), Shopping Capemi (9h às 18h30), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Quinta-feira,15: Bilheterias do Barradão (10h às 20h15)

Internet: até ás 23h59 de quarta-feira (14)

adblock ativo