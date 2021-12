Vitória obriga Google a tirar imagem depreciativa do escudo

O Diário Oficial do Estado da Bahia publicou na última segunda-feira, 16, a decisão do processo que obriga o Google Brasil Internet Ltda a retirar do seu site a imagem, avaliada como depreciativa, onde o escudo do Vitória é modificado das letras "E.C.V", sigla do Esporte Clube Vitória, para a palavra "vice", termo usado pejorativamente pelos torcedores do Bahia para provocar os torcedores do rubro-negro baiano.

A decisão do juiz Manoel Carneiro Bahia de Araújo determina que "o Réu, no prazo de 48 horas (quarenta e oito) horas, proceda a retirada das páginas do seu site, a imagem depreciativa do escudo da parte da autora, onde consta a letra I, de modo que forma a palavra VICE, sob pena de pagamento da multa diária, no valor e R$300,00 (trezentos reais)".

O fato da imagem aparecer no buscador do Google já acarretou em dois equívocos recentes cometidos pelo bloco Olodum e pelo site da Rede Globo. No primeiro caso, o escudo errado foi usado em uma abadá no Bloco Olodum que visava homenagear o futebol brasileiro. Após o incidente, a direção do Olodum pediu desculpas ao Vitória e recolheu todos os abadás com o erro.

No segundo caso, o site da Rede Globo usou o escudo com o termo "vice" para anunciar o jogo entre Vitória e São Paulo, que ocorreu no Barradão no dia 12 de julho. Após a imagem circular em redes sociais por torcedores, o site da Globo modificou a imagem para o escudo correto.

