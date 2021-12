Vitória negocia saída de laterais para concorrentes na Série B

Buscando reformular o seu elenco, o Vitória está encaminhando a saída de dois laterais-esquerdos do seu time nesta temporada. Titular do time após a conturbada rescisão de Thiago Carleto, Rafael Carioca está a caminho do Botafogo.

Fora dos planos do Leão, o jogador, de 28 anos, fez 30 partidas pelo clube na temporada passada e marcou três gol, porém, alguns problemas técnicos e até mesmo extra-campo, fizeram com que o atleta não se firmasse no time. Segundo o jornal carioca Lance, o atleta será anunciado nos próximos dias pelo Alvinegro.

Outro que está próximo de deixar a a Toca do Leão é Leocovick. Substituto natural de Rafael Carioca, o jogador, de 21 anos, que chegou ao clube para compor as categorias de base, deve integrar o elenco do Avaí, que assim como o Vitória, também disputa a Série B do Brasileirão.

Presente em 16 partidas na temporada passada, o jogador início o ano como titular, no entanto, acabou perdendo espaço na equipe comandada por Rodrigo Chagas. Atualmente, o clube contra com os laterais Pedrinho, de 18 anos, e Roberto, de 28, recém-contratado junto a Chapecoense.

