Vitória negocia com ex-jogadores da base do Bahia

De olho nas oportunidades que surgem no mercado, o Vitória pode se aproveitar de falha administrativa de seu maior rival para reforçar o elenco.

Por falta de recolhimento no FGTS, o zagueiro Maracás e o lateral Alef conseguiram liminar na Justiça e não pertencem mais ao Bahia. Sendo assim, entraram na mira do Leão.

Ontem, o beque, de 19 anos, foi à Toca acompanhado de seu empresário, Roque Nunes, para negociar com a diretoria rubro-negra. Segundo Epifânio Carneiro, diretor da base do clube, a proposta já foi feita. "É um jogador com o qual o Vitória quer contar", confirmou.

Alef, também agenciado por Nunes, é outro que interessa ao Leão. No entanto, este é assediado pelos maiores clubes do País e a concorrência pode fazer com que ele mude de cidade.

Camacho pode pintar - O veterano meia Camacho, de 33 anos, que já vestiu a camisa do Botafogo, também aparece na lista de reforços do Vitória para a volta do Brasileiro.

O atleta, que atualmente defende o Al Shabab Riyadh, da Arábia Saudita, foi oferecido ao clube, que avalia a possibilidade de incorporá-lo ao elenco.

adblock ativo