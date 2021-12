Vitória nega transferência de Rogério para o São Paulo

O atacante Rogério, de 24 anos, continua usando a camisa rubro-negro, de acordo com a assessoria do clube. O Leão nega que o atleta será transferido para o São Paulo, conforme divulgou a mídia nacional.

Rogério foi emprestado pelo Náutico para atuar no Vitória, onde marcou dez gols nesta temporada. O último tento diante do Ceará, inclusive, ajudou o Leão a garantir a liderança na Série B do Brasileirão.

O rubro-negro afirma que o time não foi informado da transação entre o Náutico, dono do passe do jogador, e o São Paulo. De acordo com a assessoria do Vitória, caso isso aconteça, o clube vai negociar e usar as proteções vigentes no contrato de empréstimo do atleta.

Segundo o Leão, Rogério está em Cuiabá, onde joga nesta terça, 11, contra o Luverdense. A reportagem do Portal A TARDE procurou a assessoria do Náutico e do São Paulo, mas não conseguiu ter retorno.

adblock ativo