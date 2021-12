Vitória nega sondagem e garante que “não cogita se desfazer” de Marinho

Destaque absoluto da temporada do Vitória, o atacante Marinho virou objeto de desejo no futebol brasileiro. Nesta quarta-feira, 9, com a revelação por parte do empresário do atleta, Jorge Machado, de que “devem ter uns 15 clubes interessados nele” e de que já abriu conversas com o Botafogo, a diretoria do Leão tratou de agir para tentar tranquilizar o torcedor: “Não cogitamos nos desfazer do jogador”, disse o presidente Raimundo Viana à reportagem de A TARDE.

A confiança do Vitória em não perder seu maior craque para 2017 está na multa rescisória de Marinho. O Rubro-Negro possui 50% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos - a outra metade pertence ao Cruzeiro (30%) e à JMB, empresa que agencia o jogador (20%) -, com contrato até dezembro de 2018.

A multa rescisória, para clubes do exterior, hoje, é de aproximadamente R$ 17,6 milhões (€ 5 milhões). A diretoria do Leão garante que ainda não foi procurada por qualquer clube.

Jorge Machado, contudo, em declaração ao jornal Lance!, confirmou que foi procurado pela diretoria do Botafogo para iniciar negociações. “Estamos conversando. Hoje, no Brasil, devem ter uns 15 clubes interessados nele”, disse o empresário, que agencia Marinho desde os 14 anos.

Ele garantiu, entretanto, que “o momento de ter muita calma para fazer o que é o melhor para o atleta. Respeitamos muito o Vitória e vamos esperar para ver como vai ser”.

A reportagem tentou contato por telefone com Marinho, mas não obteve retorno. Nesta quarta, ele viajou ao Rio de Janeiro e não treinou no Barradão junto ao resto do grupo. O motivo da viagem foi pessoal e, a princípio, nada tem a ver com uma negociação: ele foi, com a família, tirar o visto americano, já que pretende passar suas férias de fim de ano nos EUA.

Jorge Machado falou ao Lance! que seu atleta não falaria sobre o caso. “Obviamente, ele não quer falar sobre isso, está focado no Vitória”, disse o agente.

Time volta aos treinos

Após dois dias de folga, o elenco do Vitória voltou a treinar nesta quarta, na Toca do Leão, iniciando a preparação para o jogo do dia 17, contra o Santos, na Vila Belmiro. Dos titulares, apenas Marinho, liberado para viajar, ficou de fora.

Alguns atletas (Diego Renan, Kanu, Victor Ramos, Willian Farias, José Welison, Kieza e Zé Love) realizaram apenas trabalhos físicos, enquanto os demais participaram de um coletivo de 45 minutos.

Na atividade, o atacante Vander sentiu um desconforto no joelho e deu entrada no departamento médico, para avaliação.

