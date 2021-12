Vitória nega contato com Vanderlei Luxemburgo

O nome do novo treinador do Vitória pode ser o de um cara cinco vezes campeão brasileiro. Vanderlei Luxemburgo pode estar bem perto da Toca do Leão, já que nesta quarta-feira, 14, o Palmeiras desistiu de contratá-lo.

A diretoria rubro-negra nega até a morte que Luxa vá desembarcar em Salvador. "Chance zero", cravou o diretor de futebol Felipe Ximenes. "Luxemburgo não tem perfil para assumir o Vitória", completou o vice-presidente Epifânio Carneiro.

Por telefone, o técnico também se esquivou. "Não aconteceu nenhuma conversa com o Vitória. Não sei do que está falando", disse. Ao ser perguntado se ele viria, caso fosse procurado, desconversou. "Estou entrando no avião. Não vou responder", desligou o celular e embarcou para São Paulo.

Pelo menos foi pra lá que ele disse estar indo. Luxa tem no currículo 27 títulos, cinco do Brasileirão - Palmeiras (1993 e 1994), Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004).

Para assinar com o Palmeiras, não foi. Diretores do Porco chegaram a se encontrar com ele, mas deram pra trás e agora miram Dorival Júnior. Este, por sinal, é outro que integra a lista do Leão baiano.

Gilson Kleina já foi descartado porque ainda tem uma grana para receber do Verdão e, por isso, não rescindiu o contrato. Só fará isso após pegar toda a bufunfa que lhe devem.

O sérvio Petkovic, ex-jogador do Leão e que está comandando o sub-23 do Atlético-PR, teria sido sugerido por Felipe Ximenes.

*Colaborou Moysés Suzart

