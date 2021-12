'Vitória não vai fazer experiência', diz Falcão sobre gestor

O Leão vai aproveitar o recesso da Copa do Mundo para caçar o seu novo diretor de futebol, que vai ocupar a vaga do carioca Felipe Ximenes, agora funcionário do Flamengo.

Por enquanto, a lista do rubro-negro segue em branco. Pelo menos foi isso que garantiu nesta quinta-feira, 29, o presidente Carlos Falcão. "Ainda não deu tempo [de falar em nomes]. O Ximenes comunicou a saída ontem à tarde [quarta-feira] e, em seguida, fui assistir ao jogo. Agora [quinta à tarde] acabei de chegar de viagem", falou o cartola.

De acordo com Falcão, não é preciso ter pressa. "Vamos esfriar a cabeça e avaliar. Uma contratação dessa é diferente dá de um treinador, por exemplo. Se a gente encontrar o nome rápido, anunciaremos rápido".

Sobre o perfil do novo gestor, o mandatário do Leão disse que "o Vitória não vai fazer experiência. A ideia é trazer alguém pronto, que já tenha um nome feito no mercado".

O nome de Valdir Barbosa, gerente de futebol do Cruzeiro, foi ventilado. Inclusive, ele estaria insatisfeito na Raposa. "Até o momento ninguém entrou em contato comigo. Mas não estou insatisfeito. Estou aqui há 17 anos e muito tranquilo", disse à reportagem, nesta quitna, por telefone.

