Vitória não terá surpresas para pegar o Náutico no sábado

Logo após o empate sem gols com o CRB, no último sábado, o técnico Vagner Mancini alegou que o time precisava dar uma "oxigenada" e mudanças deveriam ocorrer. Não vão, pelo menos no quesito substituição de peças. Tirando os retornos de Diego Renan e Pedro Ken, ambos titulares e suspensos na rodada anterior, ninguém mais ganha vaga.

No treino desta quinta-feira, 29, apesar de secreto, Mancini não escondeu que mais uma vez manteve a base do time que empatou os últimos dois jogos. Na verdade, o que o treinador pretende mudar é o esquema tático e a postura do time.

Mantido entre os 11, Vander concorda que é preciso dar uma sacudida no elenco e evitar mais uma partida sem triunfo. "Não preocupa, mas incomoda. Uma equipe de qualidade como a nossa não pode ficar duas rodadas sem vencer. Sábado temos um jogo difícil contra o Náutico, um clássico nordestino. A equipe tem que ir com tranquilidade e procurar impor nosso ritmo para assegurar a vitória", disse.

Nesta quinta, não teve o tradicional coletivo. Como prometido, Mancini tentou modificar algumas jogadas e o posicionamento. Vander permanece com a camisa 10, jogando mais avançado ao lado de Rhayner. O meia-atacante admite que não teve um ano fabuloso, mas pretende terminar 2015 da melhor forma possível.

"Altos e baixos fazem parte da carreira de qualquer jogador. Acho que neste ano nenhum jogador nosso conseguiu fazer um ano totalmente regular, mas todos querem terminar a temporada com o título. Acho que o vitória tem tudo. Na minha opinião, somos a melhor equipe da Série B . E agora é colocar isso em campo para chegar no final do ano com a taça nas nossas mãos", desejou Vander.

Para relaxar

O Vitória fará nesta sexta, 30, o último treino antes do duelo com o Náutico, no sábado, no Barradão, às 16h10. Com o time já definido, Mancini deve fazer apenas um recreativo para quebrar a ansiedade da partida decisiva. Todo o elenco se concentra nesta sexta.

