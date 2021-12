Vitória não terá mudanças em Ilhéus

Sem mistérios, o técnico interino Carlos Amadeu comandou treino na sexta-feira, 13,, na Toca do Leão, e pretende repetir a escalação do triunfo de 2 a 1 sobre o Serrano, que ocorreu quarta-feira, em Porto Seguro. Para o duelo contra o Colo Colo, de domingo, 15, às 16h, em Ilhéus, ele não tem novos desfalques.

Na sexta, o único ausente do time principal foi Amaral. Titular em todos os jogos oficiais do Vitória nesta temporada, o volante sentiu dores musculares e acabou sendo poupado. Gabriel Soares treinou em seu lugar, mas Amaral não deve ser problema.

"Minha pretensão é manter a mesma equipe. No segundo tempo do último jogo, tivemos um bom desempenho. Eu penso que a questão é de como se posicionar dentro de campo. Precisamos entender o jogo e fazer valer a capacidade técnica", disse Amadeu.

Nos trabalhos de sexta, Amadeu insistiu no posicionamento do grupo dentro de campo, além do treino tático. Perto do fim, o meia Escudero foi substituído por Jorge Wagner, como ocorreu durante a partida contra o Serrano.

O Leão deve entrar atuar com Fernando Miguel, Nino Paraíba, Ramon, Ednei e Euller; Amaral, Flávio, Escudero e Vander; Rhayner e Neto Baiano.

Arbitragem

O árbitro Jailson Macedo Freitas, que apitou o empate de 1 a 1 no último Ba-Vi, mediará o duelo no Estádio Mário Pessoa, auxiliado pelos assistentes José Raimundo Dias da Hora e Alberto Tavares Neto.

