Vitória não terá Maxi e mais dois titulares no Ba-Vi

O técnico Ney Franco terá pouco tempo para preparar a equipe para o confronto com o Bahia na próxima quarta-feira, 9, e já tem a confirmação que não terá o retorno do atacante Maxi Biancucchi, além de outros dois homens de confiança.

O argentino, que segue em fase final de recuperação, não foi liberado pelo departamento médico e frustrou a expectativa do retorno do artilheiro do time na competição. Já o lateral Ayrton e o meia Escudero levaram o terceiro cartão amarelo na última partida e não vão a campo no clássico na Fonte Nova.

Dono da posição desde que chegou ao Leão, Ayrton deverá substituído pelo volante Luiz Gustavo na lateral. O reserva da posição, o jovem Daniel Borges, foi testado algumas vezes no time titular e não agradou o então técnico Caio Júnior.

Para o meio campo, Ney Franco deve lançar mão de Vander ao lado de Renato Cajá na criação das jogadas. O comandante ainda pode deslocar Marquinhos para o meio, e definir um outro companheiro de ataque para Dinei.

