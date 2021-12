Vitória não tem folga no feriado e treina para Ba-Vi

O feriado de 2 de Julho, nesta quinta, foi de treino para o Vitória. A equipe se preparou no Barradão para o Ba-Vi, que será realizado no próximo sábado, 4, às 16h30, no estádio do Rubro-negro.

Todos os jogadores à disposição do técnico Vagner Mancini para o clássico participaram de atividade tática e de bola parada, que terminou com um coletivo.

O Vitória volta a treinar na manhã de sexta-feira, 3, no estádio de Pituaçu, e depois inicia a concentração para a partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão.

A mais recente contratação rubro-negra, o atacante Robert, está regularizado para o jogo.

