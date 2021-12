Vitória não supera Atlas e perde título da Copa Chivas

Depois de eliminar a seleção da Colômbia em uma emocionante decisão por pênaltis, o Vitória Sub-20 perdeu para o Atlas por 2 a 1, na final da Copa Chivas, realizada na terça-feira, 4, em Guadalajara, no México.

O Vitória saiu atrás no marcador no primeiro tempo, mas conseguiu empatar o confronto com Léo Ceará na segunda etapa. Com a igualdade no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação. O Atlas assinalou o segundo e ficou com o título.

O time do Vitória jogou com Wallace (Luan); Serafim, Lucas, Macarás e Alef (Marlon); Borges, Pranke, David (Sérgio) e Guilherme; Léo Ceará e Jordi (Marcelinho).

