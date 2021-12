Ramon Menezes conheceu sua primeira derrota no comando do Vitória. Nesta terça-feira, 22, o Leão foi derrotado pelo Coritiba, no Couto Pereira, pelo placar de 1 a 0, e não conseguiu se aproximar da parte de cima da tabela. O único gol da partida foi marcado por Waguininho, ainda na primeira etapa.

Vitória não segura Coritiba e perde a primeira sob o comando de Ramon Menezes

Com o resultado, o Leão chega a sua segunda derrota na Série B e segue com seis pontos. Até o momento, o time baiano ocupa a 12ª posição, mas ainda pode perder três posições até o fechamento da 6ª rodada.

O Vitória volta a campo agora no próximo sábado, 26, quando recebe o Londrina, no estádio do Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 7ª rodada do certame.

O jogo

Com as linhas mais altas, o Vitória começou o duelo em cima. Logo aos 2 minutos, Soares invadiu a área e mandou para por cima do gol. Mesmo com a partida sendo no Couto Pereira, o Leão parecia dominar o terreno, com mais troca de passes e envolvendo o time mandante.

A premissa dos primeiros 20 minutos consistiam no Coritiba tentando sair do campo de defesa, enquanto o Vitória pressionava a marcação. Em um desses momentos, aos 17, Siles recuperou no campo de ataque e tentou cruzar para Dinei, mas exagerou na força.

O Coxa começou a sair para o jogo e teve suas primeiras chances. Aos 24, Val pegou a sobra de fora da área, mas mandou no centro do gol para a defesa de Lucas Arcanjo. Aos 27, Waguininho invadiu a defesa rubro-negra e chutou por cima da meta.

O Vitória respondeu as investidas e quase abriu o placar, aos 30, em bola parada que Wallace apareceu para cabecear na trave. No entanto, foi o Coritiba que inaugurou o placar, aos 33, após Igor Paixão cruzar rasteiro e Waguininho completar ao fundo das redes.

Atrás no placar, o Leão demonstrava dificuldades nas progressões. Aos 42, o uruguaio Pablo Siles teve a última chance do primeiro tempo, mas arriscou de longe e mandou sem perigo.

Segundo tempo

Como de costume, o Vitória mexeu no intervalo e desfez o esquema de três zagueiros, colocando Catatau e Bruno Oliveira nas vagas de Matheus Moraes e Soares. Aos 7, Bruno Oliveira descolou passe para David, mas o atacante mandou fraco para Wilson.

Três minutos depois, Dinei ajeitou para Pablo Siles mandar à esquerda da meta. Assim como na etapa inicial, os primeiros minutos foram de domínio do Leão, que pressionavam a defesa da equipe paranaense.

Aos 15, o Coritiba puxou contra-ataque com Léo Gamalho, que rolou para Waguininho mandar para fora. O Vitória levou perigo ao gol de Wilson em bola parada, aos 24, após cobrança de Gabriel Bispo que o goleiro defendeu.

O Leão seguia pressionando e assustou em chute de Pablo Siles, aos 30, que o arqueiro alviverde encaixou. Na busca por mais ofensividade, Ramon Menezes colocou Roberto e Guilherme Santos.

Em triangulação aos 38, Catatau mandou direto e Wilson encaixou. No lance seguinte, Bruno Oliveira arriscou de longe, mas também não conseguiu acertar o alvo. A tentativa foi a última do Leão, que saiu com a derrota da capital paranaense.

Promessa de saída

Uma das principais revelações do Vitória na temporada 2021, o atacante Samuel pode estar de malas prontas do Rubro-Negro baiano. Apesar de ter contrato até 2024, o atleta chamou a atenção do Portimonense, de Portugal, que tenta negociar com o jogador em definitivo.

Segundo o tabloide português ‘A Bola’, as duas equipes já iniciaram conversas pelo jovem atacante de apenas 20 anos. Com a camisa do Leão da Barra, Samuel participou de 31 jogos e marcou oito gols.

