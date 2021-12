Vitória não se impõe e deixa Corinthians vencer na Fonte

Na Fonte Nova, o Vitória não conseguiu se impor neste domingo, 21, diante de um Corinthians mais organizado, e amargou sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Assim, o Rubro-Negro continua com apenas um ponto e fica na 15ª posição na tabela na segunda rodada da competição. O próximo compromisso da equipe baiana será no próximo domingo, 27, na Fonte Nova, contra o Coritiba. O Corinthians somou quatro pontos e chegou à quinta posição.

O primeiro tempo começou com pressão do Vitória, com muitas chances pelos lados com Paulinho, pela direita, e David, pela esquerda. Mas o Rubro-Negro encontrou muita dificuldade em cruzar na pequena área ou chutar a gol, mandando a bola para fora ou sofrendo desarme da zaga corinthiana.

O Rubro-Negro começou com uma linha ofensiva definida: Paulinho e David pelas pontas e Cleiton Xavier no meio, entre a zaga do Corinthians, e Rafaelson de centroavante. E estava dando certo: o Vitória era quem mais pressionava e teve chances claras para abrir o placar. Uma logo aos 4 minutos, com David, que recebeu a bola pela esquerda, driblou a zaga e chutou nas mãos do goleiro Cássio. Aos 9 minutos foi a vez de Paulinho, que mandou bomba p

Aos 30 minutos a situação começou a mudar. Aos 32 Jô invadiu a área, juiz não marcou impedimento, e chutou para defesa de Fernando Miguel. Romero recebeu sobra e chutou para trás, Rodriguinho dominou mas a bola bateu na zaga rubro-negra e, depois de muito 'respingar', Willian Farias acabou conseguindo sair.

O Vitória não pressionava mais tanto, abrindo espaço para o Corinthians jogar mais no meio campo. O Timão começou a jogar mais no ataque e se aventurou em jogadas com Jô e Rodriguinho, mesmo não conseguindo finalizar.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Vitória mudou de postura, jogando mais no contra-ataque e esperando a movimentação do Corinthians. O Timão, por sua vez, cresceu no jogo e começou a pressionar mais no ataque, tentando abrir o placar. Teve oportunidade em duas chances claras - numa delas, uma cobrança de falta de Jadson, aos 11 minutos, e depois aos 21, quando Maycon dominou no peito, com categoria. Nas duas vezes, os jogadores mandaram a bola um pouco acima do gol de Fernando Miguel.

O ataque do Vitória também não conseguia criar, sempre parando na zaga do Corinthians, que recuava todo a qualquer pressão do Rubro-Negro. Mesmo assim, foi apenas aos 29 minutos que o primeiro gol legal da partida 'nasceu' - o Corinthians já tinha balançado as redes, mas o juiz tinha marcado impedimento.

Desta vez, o tento veio de uma bela troca de passes de Marquinhos Gabriel, que mandou para Jadson e que deu de presente para para Jô, já dentro da área. O artilheiro do Timão se livrou da zaga, ficou cara a cara com Fernando Miguel e marcou.

O Vitória tentou responder em seguida, com jogada de Paulinho - que mandou uma bomba para o alto. O atacante sofreu com cãibras após o lance e ficou alguns minutos fora do campo. Ele e Jhemerson, que chegou para substituir Rafaelson, eram os nomes que mais se movimentaram pelo Vitória.

Aos 49, Fernando Miguel conseguiu bloquear chute de Gabriel de dentro da pequena área, e confirmou o placar de 1 a 0 para o Corinthians.

Vitória 0 x 1 Corinthians - 2ª Rodada do Campeonato Brasileiro Local: Arena Fonte Nova (Salvador) Quando: Domingo, 21, às 16h Árbitro: Péricles Bassols Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Cleberson Nascimento Leite (trio de Pernambuco) Vitória: Fernando Miguel, Leandro Salino, Alan Costa, Fred, Geferson, Willian Farias, Uillian Correia (Euller), Cleiton Xavier (Pisculichi), Paulinho, Rafaelson (Jhemerson). Técnico: Petkovic Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena (Léo Santos), Guilherme Arana, Gabriel, Maycon (Marquinhos Gabriel), Jadson (Paulo Roberto), Rodriguinho, Angel Romero, Jô. Técnico: Fábio Carille Gol: Jô (Corinthians) Cartão amarelo: Marquinhos Gabriel Público: 16.515 pagantes Renda: R$ 460.438,50

