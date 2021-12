O empate entre Paraná e Vila Nova-GO alguns minutos antes de começar a partida no Barradão colocava o Vitória de volta à zona de rebaixamento da Série B. Ciente do resultado e ainda mais pressionado, o Leão entrou na noite desta sexta-feira, 30, contra o Botafogo-PR, irreconhecível.

Pouco inspirado e dando muitos espaços, o Rubro-Negro pode e deve comemorar o pontinho desta sexta, no empate sem gols com o Botafogo-SP. O time passou a maior parte do duelo acuado e viu o rival enfileirar chances reais de gol e perde-las.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Rafael Tiago Nunes e Redação Vitória não sai do zero contra Botafogo-SP e perde chance de se afastar do Z-4

A grosso modo, o Vitória aumentou a série invicta para seis, sendo que empatou as últimas quatro partidas – três delas dentro do Barradão –, se manteve fora da zona da degola e está na 15ª colocação.

E o Leão vai passar este sábado, 31, ligado em três jogos, pois caso o São Bento ou o Oeste vençam seus respectivos duelos e o Figueirense empate ou vença, o Rubro-Negro entra novamente no Z-4.

Na próxima rodada, o Vitória tem um confronto direto contra o Vila Nova, em 17º, primeiro dentro da zona, no estádio Olímpico, em Goiás.

O jogo

Para quem precisava vencer para aumentar a distância da zona de rebaixamento para a Série C do Brasileiro, o Vitória não parecia muito confortável nem motivado para quebrar a série de três empates consecutivos na Segundona.

O Botafogo-SP parecia estar dentro de casa. Dominou as ações e Criou os principais lances de perigo. Controlou o jogo com tranquilidade, manteve a posse de bola e conseguiu anular os laterais rubro-negros Matheus Rocha e Chiquinho.

Sem conseguir sair jogando, por conta da pressão do time paulista, o Vitória passou a maior parte do jogo acuado. E a primeira boa chance do Pantera veio logo aos 8 minutos. Júlio César levantou a bola do lado esquerdo do ataque, Rafael Costa ganhou de Chiquinho e testou para baixo. Quase!

O Pantera passou a arriscar mais jogadas pelo alto, ponto fraco do Leão. E aos 22, Júlio César roubou a bola no meio, armou contra-ataque com Erick e cruzou. Marlon Freitas cabeceou e Ramon cortou com a mão. O árbitro só deu escanteio.

O Rubro-Negro só assustou o goleiro Darley aos 27 minutos. Após bate e rebate na defesa do Botafogo, Lucas Cândido furou ao tentar o chute. A bola sobrou para Felipe Gedoz, que acertou um belo chute de longe. A pelota desviou no zagueiro e saiu para escanteio.

Mas foi um lance isolado. O Botafogo voltou rapidamente a tomar as rédeas do jogo e desperdiçou uma ótima chance de gol. Aos 33, Leonam cruzou na área, Leandro Amaro testou para o chão e Ronaldo fez a defesa com o pé.

A primeira etapa acabou com amplo domínio do time paulista. Os jogadores do Leão saíram sob vaias.

Vitória não sai do zero contra Botafogo-SP e perde chance de se afastar do Z-4 | Foto: Divulgação/ATarde

Jogo morno

Apagado no primeiro tempo e com os laterais acuados, Carlos Amadeu voltou do intervalo com o volante Rodrigo Andrade no lugar do apagado Caicedo. Mas a tônica foi a mesma, com o Botafogo-SP indo pra cima e comandando as ações do jogo.

E o Pantera assustou logo no primeiro lance da segunda etapa. Aos 2 minutos, Erick Luís cortou da esquerda para o meio, chuta forte e obrigou o goleiro Ronaldo a fazer uma grande defesa.

Com o passar do tempo, o Leão começou a se organizar melhor e adiantar as linhas. Mas sem conseguir tocar a bola, o time passou a arriscar chutes de fora da área com Gedoz, Rodrigo Andrade...

E em uma cobrança de falta aos 15 minutos, quase Gedoz abre o placar. Ele soltou uma bomba do meio da rua, a bola desviou na barreira e saiu para escanteio.

A torcida só veio levantar novamente aos 29. Júlio César soltou uma foguete da entrada da área, mas Ronaldo brilhou.

adblock ativo