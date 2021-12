Os olhares estavam voltados para Ronaldo, goleiro rubro-negro que estreava no time principal do Vitória, mas quem brilhou foi o defensor da outra meta. Com direito a pênalti defendido, Andrey foi um paredão, segurou o empate sem gols, e garantiu a classificação do Sampaio Corrêa, na noite desta quinta-feira, 24, no Barradão.

Rafael Teles e Gabriel Conceição Vitória não sai do zero com Sampaio Corrêa e dá adeus à Copa do Nordeste

Ao Rubro-Negro, coube sentir o gosto amargo de uma precoce eliminação, ainda nas quartas de final da Copa do Nordeste. Como também já foi eliminado na Copa do Brasil, o Leão terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o final da temporada.

O time volta a campo no domingo, 27, às 16h, contra o Botafogo, no Engenhão.

Paredão maranhense

A obrigação de marcar pelo menos três gols fez o Vitória partir para cima do adversário já no início do jogo. Aos três minutos, o Rubro-Negro conseguiu um escanteio e levou perigo em cabeçada de Rhayner, defendida por Andrey.

O Sampaio Corrêa, ao menos nos primeiros quinze minutos, soube aproveitar os avanços do Leão para explorar jogadas de contra-ataque. Foi assim que o time obrigou Ronaldo a fazer sua primeira intervenção no jogo, já aos sete minutos. Depois disso, porém, o arqueiro pouco trabalhou.

Ainda nesses quinze minutos iniciais, time comandado por Roberto Fonseca não se limitou a defender, mas aos poucos foi abdicando da bola cada vez mais.

A situação do Vitória se complicava à medida que o tempo passava e o time não conseguia chegar ao gol. Aos 28 minutos, os rubro-negros pediram pênalti, em lance que a bola tocou a mão de Fredson, mas arbitragem assinalou uma falta anterior sofrida pelo zagueiro.

A melhor chance do Leão veio pouco depois desse lance. Neilton cobrou escanteio na aréa, André Lima subiu mais alto que todo mundo e a bola só não entrou porque Andrey fez uma linda defesa.

Aos 37 minutos, nova mão na bola dentro da área do Sampaio Corrêa, e dessa vez o pênalti foi assinalado. Neilton foi para cobrança, mas a noite era de Andrey. O camisa 42 saltou e foi buscar a bola para frustar o que seria o primeiro gol rubro-negro.

Vitória não sai do zero com Sampaio Corrêa e dá adeus à Copa do Nordeste | Foto: Divulgação/ATarde

Na volta do intervalo, Mancini sacou Guilherme Costa, mandou Denílson para campo e deixou o time ainda mais ofensivo. O primeiro nome a chamar atenção, no entanto, foi o de Fredson. Pela terceira vez na partida, o zagueiro tocou a bola com a mão dentro da área. Dessa vez, nada assinalado pela arbitragem, o que deixou os rubro-negros na bronca, mais uma vez.

O segundo tempo se desenrolou com a bola no pé do Vitória, mas sem grandes chances de gol. A melhor oportunidade, inclusive, foi do Sampaio Corrêa. O contra-ataque que o time tanto esperava veio aos 19 minutos. A jogada terminou com João Paulo na cara do gol, mas o meia chutou para fora.

Cada vez mais próximo da eliminação, o Rubro-Negro não conseguia empolgar em campo. Para piorar, quando chegava com perigo, lá estava Andrey. Aos 29 minutos, ele fez mais uma grande defesa após cabeçada de Ramon.

Quando Pablo Ramon Gonçalves abitou pela última vez, os pouco mais de sete mil torcedores que estiveram no Barradão precisaram se contentar com o frustante 0 a 0 que eliminou o time ainda nas quartas de final da competição.

