O rei dos empates na Série B do Campeonato Brasileiro voltou a entrar em ação. Na noite desta quarta-feira, 25, o Vitória foi até Recife enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos e terminou o jogo válido pela 23ª rodada com um empate sem gols. Foi o segundo 0 a 0 seguido do Rubro-Negro e a 11ª igualdade do time na competição nacional.

O empate em Recife manteve igual a situação das equipes na luta contra o rebaixamento. O Náutico segue na 17ª posição, com 21 pontos, cinco a menos que o Leão, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento na Série B.

Vitória não sai do zero com o Náutico e perde chance de se distanciar do Z-4

Na partida desta quarta, o Vitória até foi melhor no primeiro tempo, mas não chegou a fazer um bom jogo e viu o Náutico ser superior na segunda etapa. De positivo fica o fato do time chegar ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será no sábado, 28, contra o CRB, no Barradão.

Primeiro tempo

Eduardo Barroca mandou para campo um Vitória com a mesma escalação pelo terceiro jogo seguido. Enquanto isso o Náutico era um time cheio de mudanças, inclusive com estreia de jogador. Nos primeiros minutos o Rubro-Negro foi também uma equipe mais intensa, com marcação pressão e roubadas de bola no campo de ataque do adversário.

O Leão não chegou a ser dominante, nem criar grandes chances no primeiro tempo do jogo desta quarta, mas era visivelmente mais organizado que o Timbu, tanto na fase defensiva, quanto no ataque.

Isso, no entanto, não significou muita coisa. A primeira metade da partida nos Aflitos refletia a posição dos times na tabela do campeonato. O jogo teve pouca emoção e quase nenhuma chance de gol. Em boa parte dos lances os ataques eram interrompidos por erros técnicos dos próprios jogadores que tentavam articular as tramas ofensivas.

Segundo tempo

O Náutico voltou para a segunda etapa com o time mais postado no campo de ataque. Mas ao avançar seus jogadores, Hélio dos Anjos aceitou o risco de se expor aos contra-ataques, como o que foi puxado por Léo Ceará, aos dez minutos. O atacante carregou a bola por todo o campo e serviu Thiago Lopes, que foi travado pela zaga quando se prepara para chutar.

Aos 22’ foi a vez do Timbu levar perigo. Hereda ficou com a sobra de um escanteio e mandou uma bomba de fora da área. A bola tinha endereço certo, mas Ronaldo se jogou no canto direito e espalmou para o lado.

Perto dos 30 minutos Barroca tentou mudar o panorama do jogo com alterações. Fernando Neto saiu para entrada de Gerson Magrão, e Mateusinho ficou com a vaga de Léo Morais. Quem passou a atuar na lateral-direita foi Van, que já estava em campo, no lugar de Vico, desde o dez minutos.

Perto dos 40’, Marcelinho e Eduardo também ganharam chances, mas quem esteve realmente perto do gol foram os mandantes, que acertaram a trave defendida por Ronaldo aos 47 minutos.

No fim das contas o empate fora de casa terminou até como um bom resultado diante, principalmente, do que foi o segundo tempo nos Aflitos.

