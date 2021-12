Vitória não sai do zero com o Bahia de Feira na estreia

A seca continua. Não adiantou o retorno de Neto Baiano, artilheiro na história do Barradão com 51 gols. Como ocorreu nos últimos três jogos oficiais em 2014, o Leão não balançou a rede e ficou no empate sem gols diante do Bahia de Feira, em casa.

Na estreia da temporada 2015, o técnico do Leão teve um meio ofensivo criativo com o quarteto Wellison, Escudero, Jorge Wagner e Vander. Teve criação, mas faltou pontaria para fazer um golzinho no Barradão, o que não ocorre desde o dia 19 de novembro, contra o Coritiba.

O próximo duelo do Vitória é pelo Nordestão, próxima quarta-feira, 4, contra o Confiança. A estreia será em Aracaju. Pelo Baianão, o Leão volta a jogar no domingo, 8, contra o Serrano, também como visitante.

O jogo

O primeiro tempo foi típico de temporada iniciando. O Leão começou em câmera lenta, enquanto o Bahia de Feira atacando mais. Após os 10 minutos, o Leão passou a marcar a saída de bola do Tremendão e melhorou. Porém, chegou a ver o visitante fazer um. Sorte que o árbitro anulou alegando toque de mão de Souza, autor do gol inválido.

O Leão também teve boas oportunidades. José Wellison quase marcou aos 32, de cabeça. Vander, o melhor no lado Rubro-Negro, também criou. Aos 33, bateu cruzado e quase marca. Léo defendeu.

Enquanto o Vitória pressionava, o time feirense fazia cera. Mesmo assim, a melhor chance foi do tricolor do interior. Aos 46, o volante Lima arriscou um chute quase do meio de campo e acertou o travessão. Um susto que o Leão levou para o vestiário.

No retorno do intervalo, o técnico Ricardo Drubscky apenas inverteu posicionamento. Jorge Wagner, que estava mais centralizado, foi para a esquerda, invertendo com Escudero. O Leão continuou pressionando e o Bahia de Feira quase não atacava. Aos sete minutos, José Wellison acertou o travessão.

Com 15 minutos, os feirenses já abusavam da cera, mostrando que o empate seria um bom resultado. No lado Rubro-Negro, Neto Baiano teve três oportunidades, mas não balançou a rede. Mansur, sozinho, também desperdiçou. Sem opção, Drubscky fez o previsível. Poupou Jorge Wagner, colocando Willie. Vander também saiu para a entrada de Euller. Aos 43, o Bahia de Feira por pouco não fez o gol, após falha de Euller. Kadu salvou o Leão de um vexame.

No final, Neto Baiano, de cara, perdeu a última oportunidade. Tanta pressão não adiantou. O goleiro Léo, herói do Bahia, fez boas defesas, ceras pontuais e acabou arrancando um empate importante fora de casa. Barradão ficou na seca novamente.

