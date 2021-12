A tentativa de brigar pelo título mais uma vez ficou só no discurso do vice-líder Vitória. Seu segundo empate consecutivo, neste sábado, 24, permitiu que o Botafogo chegasse a cinco pontos de vantagem no topo.

Eliano Jorge Vitória não sai do zero com CRB e se afasta da liderança

O nível do futebol rubro-negro decaiu, e o 11º colocado CRB esteve mais perto do gol no 0 a 0 em Maceió, pela 32ª rodada da Série B.

O Leão vinha de igualdade em 1 a 1 diante do Paraná, na Fonte Nova, com um jogador a menos. No próximo sábado, às 16h10, no Barradão, enfrentará o Náutico. O meio-campista Pedro Ken e o lateral esquerdo Diego Renan, que cumpriram suspensão, voltam ao time baiano.

O jogo

Os donos da casa se preocuparam em não deixar espaços para uma poderosa arma leonina: o contragolpe. Apenas no segundo tempo, quando se lançaram mais à frente, eles se desguarneceram.

As chances dos visitantes foram raras. Aos 28 minutos, o goleiro Júlio César fez defesaça em cabeçada do atacante rubro-negro Elton, que, livre na área, concluiu cobrança de falta do capitão Escudero.

Aos 38, o CRB perdeu dois jogadores por lesão: os volantes Somália, improvisado na lateral direita, e Josa.

No início da segunda etapa, o técnico Vagner Mancini tornou o Leão mais ofensivo com David no lugar de Jorge Wagner, porém reforçou a marcação com o zagueiro Guilherme Mattis na vaga de Euller e Ramon deslocado para a lateral esquerda.

David teve duas oportunidades. Vander se enrolou em outra. O Galo da Pajuçara, entretanto, desperdiçou lances claros com Leandro Brasília e Maxwell. Artilheiro da Segundona com 15 gols, o centroavante Zé Carlos assustou com uma bomba de longe. O meia Gerson Magrão quase fez gol olímpico. No fim das contas, o Vitória até saiu no lucro, com um ponto.

