Tal qual orienta o espírito olímpico, o Vitória foi esforçado até o fim, mas não conseguiu resistir diante do agora líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, no Allianz Parque. Com gols no final do 1º tempo e no início do 2º, o Leão perdeu por 2 a 1.

Vitor Villar Vitória não resiste ao novo líder Palmeiras

Pressionado por mais de 30 mil palmeirenses sedentos por um triunfo em casa - o último foi no dia 30 de junho -, o Leão, tal qual um judoca experiente, buscou usar o peso do adversário contra si. Aos seis, Kieza puxou contra-ataque, Cárdenas cruzou na área, Dudu cortou mal e Kieza chutou para grande defesa de Jailson.

O contra-ataque foi o estilo do Vitória durante toda a partida. O primeiro golpe mais contundente do Verdão chegou aos 30 minutos da etapa inicial - e quase elevou o Leão a nocaute. Kanu puxou Cleiton Xavier na área e o árbitro marcou pênalti. Quem salvou o Rubro-Negro da lona foi o goleiro Fernando Miguel, que pegou a cobrança de Jean.

Aos 34, o Leão chegou de novo. Kieza bateu falta da intermediária direita e Jailson mostrou toda a sua elasticidade para mandar pela linha de fundo. Após a cobrança do escanteio, foi a vez do Palmeiras usar o contra-golpe: Dudu cruzou na área e Jean chutou forte, mas Fernando Miguel aplicou uma verdadeira acrobacia para salvar o time.

Aos 36, a pane da zaga rubro-negra lembrou o futebol, mesmo. Após escanteio, Jean mandou na área, Vítor Hugo furou, Moisés desviou de letra, Fernando Miguel espalmou e no rebote Lucas Barrios abriu o placar. Em momento algum os três citados foram incomodados pela defesa do Vitória.

Match point Após o intervalo, o Palmeiras voltou no mesmo ritmo: aproveitou a falha da defesa e ampliou o placar. Logo aos quatro, Dudu fez o levantamento na área, a zaga rubro-negra praticamente inteira subiu para marcar a primeira trave e Cleiton Xavier apareceu sozinho para cravar na cara de Miguel, sem chance de bloqueio.

Com a vantagem no placar, o Verdão poupou o fôlego e buscou administrar o relógio. A equipe do técnico Vágner Mancini até tentou aquele arranco final, mas não tinha forças. Nem mesmo a entrada de Vander no lugar de Flávio - que fez o time voltar a ter três atacantes em vez de três volantes - e o meia Serginho na vaga de José Welison deu mais dinâmica ao time.

Tanto, que o gol de honra do Vitória saiu graças a um erro de sincronia entre o goleiro e o zagueiro do Palmeiras. Aos 29, Euller disparou pela esquerda e cruzou na área; Jailson se posicionou para o mergulho mas, antes dele, Thiago Martins já se lançava em direção à bola, desviando equivocadamente contra o próprio gol.

Com a derrota, o Vitória ficou em 14º lugar, com 22 pontos, dois acima do Botafogo, primeiro na zona de rebaixamento. O Fogão só joga pela 19ª rodada contra o Grêmio no dia 4 de setembro. O próximo duelo do Rubro-Negro é daqui a uma semana, no Barradão, contra o Santa Cruz, às 21h.

O Verdão, que assumiu a ponta com 36 pontos, espera o duelo desta segunda, 8, do Corinthians contra o Cruzeiro, às 21h, para comemorar o título simbólico do 1º turno. O Timão precisa vencer por três gols de diferença.

