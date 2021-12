Vitória não resiste ao Grêmio e perde invencibilidade

Desfalcado de Renato Cajá e de Maxi Biancucchi, o Vitória não conseguiu fazer frente ao Grêmio na noite desta quarta-feira, 5, em Porto Alegre e, sufocado pelo time gaúcho, sucumbiu pela primeira vez no Brasileirão: derrota por 1 a 0.

Apesar da incessante pressão do tricolor gaúcho, o gol saiu somente aos 24 minutos do segundo tempo: em falta da entrada da área, Elano mandou a bola no ângulo superior direito de Wilson e garantiu o triunfo para o time da casa.

Antes, no primeiro tempo, Wilson já havia feito pelo menos três defesas milagrosas e segurado o empate. Mas o Leão seguiu carente de criação em seu setor de meio campo e acabou pressionado também no início da etapa final. O Vitória até se arriscou no ataque depois do tento gremista, mas não levou perigo ao gol de Dida.

Com o revés, o rubro-negro se mantém com sete pontos ganhos e ocupa a terceira colocação. O Grêmio chegou a sete pontos e está em quarto lugar: tem três gols de saldo, um a menos que o time baiano. O Cruzeiro lidera o torneio e o São Paulo está em segundo. Nesta quinta-feira, 6, no último jogo da quarta rodada, o Coritiba recebe o Fluminense no Couto Pereira. Um eventual empate em Curitiba é o único resultado que mantém o Leão na terceira colocação.

O Vitória volta a campo às 18h30 do próximo domingo, 9, contra o Atlético-PR, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana - o Barradão já foi entregue à Fifa para servir como centro de treinamento para a Copa das Confederações. O Grêmio recebe o São Paulo às 22h do mesmo dia.

Wilson brilha

Ressentido principalmente das ausências de Renato Cajá e de Maxi Bianucchi, o técnico Caio Júnior aproveitou o retorno de Michel para mandar a campo um time formado por três volantes: Neto Coruja e Cáceres completaram o setor de marcação. O treinador lançou Vander como substituto de Maxi. Disperso, o Leão não conseguiu tocar a bola e acabou facilmente envolvido pelo Grêmio.

O time gaúcho pressionou por durante todo o primeiro tempo, mas parou em Wilson, que esteve seguro no gol rubro-negro. Aos dez minutos, na primeira boa transação do Vitória, Vander recebeu passe pelo lado direito e arriscou chute forte, mas mandou por cima do gol. Aos 14, Guilherme Biteco cobrou falta com perigo, mas a bola passou apenas ao lado do gol de Wilson.

Seis minutos depois, Kléber fez boa jogada na intermediária e mandou chute de primeira; por cima do gol. Aos 23, o atacante girou sobre a marcação do Vitória e bateu firme; Wilson pegou. No minuto seguinte, Barcos aproveitou cruzamento de Pará e cabeceou para o gol; deu Wilson outra vez.

Aos 30, Barcos recebeu lançamento na área, ganhou disputa com Gabriel Paulista e livre, mandou para o gol; Wilson espalmou. Aos 31, o Pirata pegou sobra na área e, livre outra vez, bateu colocado; Wilson mandou para escanteio. Aos 38, Zé Roberto carimbou o travessão. Na sequência, Vander lançou Nino Paraíba pela direita e o lateral entrou livre na área, mas mandou a bola em cima de Adriano.

Elano decide

Caio Júnior não abriu mão do esquema com três volantes e fez uma única mudança na volta para o segundo tempo: trocou Dinei por Giancarlo. O treinador adiantou o posicionamento da sua equipe, mas o Grêmio seguiu dono das ações.

Aos seis minutos, Danilo Tarracha avançou pelo lado esquerdo e cruzou na área; a bola foi com efeito na direção do gol, mas Dida espalmou para escanteio. Aos 13, Wilson voltou a brilhar: Barcos descolou cruzamento na área e Zé Roberto pegou de primeira; o goleiro do Leão defendeu com os pés.

Aos 23, Cáceres se chocou com Elano na entrada da área e o árbitro marcou falta. O meia, que havia entrado em lugar de Guilherme Biteco, mandou a bola caprichosamente no ângulo superior direito da meta de Wilson. Mesmo em noite inspirada, o goleiro rubro-negro se rendeu à cobrança perfeita: paralisado no canto esquerdo, viu o Grêmio fazer 1 a 0.

O tento sofrido fez Caio Júnior liberar o time: o comandante do Leão lançou Marquinhos e Willie. O Grêmio recuou e cozinhou a vantagem. Mas o time baiano somente assustou aos 29 minutos: Gabriel Paulista aproveitou cobrança de escanteio e, livre, testou a bola para o gol, mas mandou ao lado.

