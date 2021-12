"Vitória não deveria estar nessa situação", afirma Carleto

Coincidência ou não, o bom momento vivido pelo Vitória na Série B se relaciona paralelamente com a chegada de Tiago Carleto na lateral-esquerda do esquema de Geninho. Nos cinco jogos em que o defensor vestiu as cores rubro-negras, o Leão venceu três partidas e empatou uma, um aproveitamento de 67%. Nesse período, Carleto foi responsável por três assistências.

Na coletiva desta manhã, 29, na Toca do Leão, o lateral fez um retrospecto da sua temporada desde o período em que esteve no Ceará. Durante a entrevista, ele contou sobre a motivação em assinar com o Leão da Barra e do ambiente que sentiu em sua chegada ao Barradão.

"Quando decidi vir para cá, muita gente perguntou, e ainda me pergunta, o que eu viria fazer aqui. Algo me dizia que eu tinha uma missão a cumprir. Poderia muito bem rescindir com o Ceará e ir para casa descansar, passar o final de ano com a família. Venho de um ano meio complicado, de situações de vida. Tinha certeza que algo ia acontecer quando estivesse aqui. E está acontecendo em termos individuais. Claro que, sozinho, não vou para lugar nenhum. Tenho muito a crescer ainda, muito a ajudar nessa reta final. Minha presença aqui hoje talvez tenha motivado os jogadores. Tenho sentido isso no dia a dia. Conheço o Geninho muito bem, senti uma verdade grande no presidente quando me ligou, quando a gente conversou", revelou.

Questionado sobre o motivo de ter saído de um time da elite do futebol nacional para atuar na Série B, o lateral-esquerdo fez questão de ressaltar a preferência pelo bom ambiente vivenciado no Vitória em detrimento do interesse financeiro. "Dinheiro nenhum paga a felicidade de fazer a sua profissão quando se faz com amor, quando se está feliz, quando se vê a família feliz. É o que tem acontecido comigo em Salvador. Encontrei a felicidade depois de tudo o que passei. Dinheiro não é tudo".

Contente com o momento no clube, Carleto ainda falou sobre a intenção de estender seu vínculo e permanecer na capital baiana por mais temporadas. Atualmente, o contrato entre o defensor e o Leão expira ao final de dezembro. Segundo ele, a meta principal está, inicialmente, na manutenção do Rubro-Negro na Segundona.

"Ainda sou jogador do Ceará, eles têm uma responsabilidade até dezembro. Sem dúvida, o desejo de ficar é grande. Mas isso só vai acontecer se cumprir com minha obrigação e cumprir a obrigação que tenho, que é deixar o Vitória na Série B. E ano que vem pensar, desde o começo, com mais tranquilidade. Mas, para isso, precisamos eliminar o risco, ainda não estamos em uma zona confortável. O clube depende da permanência na Série B, assumi essa responsabilidade. Estou esperançoso e vou lutar bastante para, no mínimo, deixar o Vitória na Série B. Ano que vem, a gente pensa em renovação. Mas pelo carinho, pela grandeza do Vitória, tem interesse da minha parte", garantiu o lateral.

Por fim, o lateral ratificou o desejo de lutar pela permanência e ainda falou sobre a qualidade do grupo, alegando que o momento vivido pelo Vitória não condiz com o nível do elenco e, muito menos, com a tradição da equipe baiana no cenário nacional.

" [...] O Vitória não deveria estar nessa situação. Com todo respeito, tem clubes hoje na Série A que não tem a convicção, a grandeza do Vitória. Eu posso contribuir com isso e é o que estou fazendo. Mas, como disse, nada sozinho. Aqui tem ambiente bom, um grupo bom. Pegar um clube nessa situação, é difícil ver um sorriso. E aqui tem. Fico feliz em estar ajudando, mas meu objetivo ainda não está nem perto de ser alcançado. Que é ajudar o Vitória o mais rápido possível a sair dessa situação incômoda", finalizou,

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo