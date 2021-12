Vitória muda zaga para estreia na Copa do Brasil

Desde a saída de Kadu e Victor Ramos, no fim do Brasileirão de 2013, o técnico Ney Franco não encontrou a dupla de confiança para compor o miolo de zaga do Vitória. E na partida desta quarta-feira, 19, contra o J.Malucelli-PR, na estreia da Copa do Brasil, o rubro-negro terá mudanças mais uma vez.

Depois de engatar algumas sequências pelo Campeonato Baiano, Matheus Salustiano e Jonathas Ferrari foram barrados e darão lugar a Rodrigo Defendi e ao polivalente Luiz Gustavo nesta quarta. Ao menos foi o que indicou Ney Franco na formação montada no último treino antes do embarque.

A equipe realizou um coletivo na manhã desta terça-feira, 18, e o comandante rubro-negro promoveu uma mudança também no meio campo. De volta à equipe após uma lesão, Mauri retorna ao time e Felipe, que teve uma boa atuação contra o Juazeirense, segue como suplente na equipe.

A partida contra o J.Malucelli está marcada para quarta-feira, 19, às 19h30, no Ecoestádio Janguitão, em Curitiba, capital paranaense.

