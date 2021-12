Vitória muda partida contra o Paysandu para a Fonte Nova

Depois do comparecimento de número significativo de torcedores ao estádio e o resultado positivo, o Vitória mudou o lugar da partida contra o Paysandu, no dia 26 de setembro, para a Arena Fonte Nova, segundo o setor de marketing do Leão. O duelo, que ocorre em um sábado, às 16h30, e é válido pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão, estava agendado para ocorrer no estádio do Barradão, mas o clube enviou ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a mudança do local.

Inicialmente, a dúvida sobre a mudança era se a Fonte Nova comportaria receber o jogo e os shows de Elba Ramalho e Alceu Valença, que ocorrem no estádio no mesmo dia da partida. Porém, a assessoria de imprensa da Arena afirmou que a distância entre os horários dos eventos - o jogo, às 16h30, e o show às 20h - é suficiente para a evacuação dos torcedores e a chegada confortável do público que irá assistir às apresentações dos artistas.

