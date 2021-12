Vitória muda o foco para a Copa do Nordeste

O elenco do Vitória se reapresentou nesta quinta-feira, 28, no CT Manoel Pontes Tanajura e já iniciou a preparação para encarar o Botafogo-PB, na quinta-feira, 7, após o Carnaval, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Como já é de praxe, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o Carcará, realizaram um treino regenerativo. Os demais jogadores foram a campo e fizeram um trabalho coletivo.

Nesta sexta, 1º, o grupo ganha folga e retorna ao batente no sábado, 2. A preparação para o duelo diante dos paraibanos ainda acontecerá no domingo, segunda e terça de Carnaval, além da Quarta-feira de Cinzas.

Para este confronto, o técnico Marcelo Chamusca não terá desfalques por suspensão.

