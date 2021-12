Vitória muda a receita para tentar o 1ª triunfo no Nordestão

Depois de perder em casa na estreia da Copa do Nordeste, o Vitória tenta se reerguer na competição contra o Confiança, na quarta-feira, 22, às 21h15, em Sergipe, usando uma receita diferente: o rubro-negro vai a campo com um time repleto de jogadores da base.

O técnico Ney Franco preferiu poupar praticamente todo o time que jogou a primeira rodada. Com exceção do goleiro Wilson e do atacante Willie, o restante da equipe foi toda modificada.

Os principais jogadores do elenco (Escudero, Marquinhos, Cáceres, Ayrton e Juan) ficaram em Salvador para aprimorar a parte física, enquanto o restante do elenco viajou para Sergipe, na tarde desta terça, 21.

Oportunidade para o atacante Alan Pinheiro, o meia Arthur Maia, o volante Neto Coruja mostrarem serviço com a camisa vermelha e preta no começo da temporada e assegurarem uma vaga no time titular.

O Vitória está na lanterna do Grupo A, sem somar nenhum ponto. Já o time do Confiança, também perdeu na rodada inaugural. O Dragão do Bairro Industrial tomou 2 a 1 do seu arquirrival Sergipe e está na terceira posição.

