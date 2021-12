Vitória mira vaga e bolada diante do Lagarto na Copa do Brasil

Para ganhar R$ 1,5 milhão, o Vitória poderia inscrever o presidente Paulo Carneiro no Big Brother e torcer para que o mandatário terminasse como grande campeão do maior reality show do Brasil. Mas, como a edição 2020 já está em andamento, o plano só poderia ser colocado em prática no ano que vem. Uma alternativa mais rápida para alcançar o montante é vencer o jogo desta quinta-feira, 5, contra o Lagarto-SE, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A classificação será definida em jogo único e a bola começa a rolar às 19h15, no Barradão. Em caso de empate, disputa de pênaltis para resolver quem fica com a premiação milionária. E com a vaga também, claro. Apesar de que, na atual fase, o dinheiro é a principal motivação dos rubro-negros.

É de se imaginar que muitos torcedores iriam adorar assistir ao presidente do clube participando de provas do líder, paredões, castigos do monstro e muitos outros momentos proporcionados pelo BBB. Por outro lado, a tendência é que a maioria dos rubro-negros fique mais feliz com um triunfo diante do Lagarto nesta quinta.

Até porque a recompensa financeira também chegaria antes aos cofres do Leão. Se tudo der certo nesta quinta, sexta, 6 mesmo a CBF faz a TED e o dinheiro entra na conta. A significativa quantia vai ser fundamental para a saúde financeira do Vitória em 2020, ano que já começou com atrasos salariais na Toca.

Durante a semana, o assunto foi abordado pelo volante Gerson Magrão, que lembrou da importância financeira também para o adversário.

“Sabemos o quanto R$ 1,5 milhão pode desafogar a folha salarial, funcionários, todo o staff do clube. Não só para o Vitória, mas principalmente para o Lagarto, é um valor que faz toda a diferença no planejamento do ano. A gente tem que ter consciência que é o pão nosso de cada dia. A gente tem que ter consciência que isso pode aliviar o nosso ano”, disse o jogador.

O Rubro-Negro já somou R$ 1,9 milhão pelas participações na primeira e segunda fase da Copa do Brasil. Se avançar nesta quinta, chega ao montante de R$ 3,4 milhão arrecadados ao longo do mata-mata nacional. Nem o BBB consegue concorrer com esses valores.

Quem joga

Nesta quinta, o Vitória tem os importantes desfalques de Guilherme Rend (suspenso) e Fernando Neto (lesionado). Como já havia sido especulado, o Rubro-Negro vai buscar a classificação com o inédito meio-campo formado por Jean, Rodrigo Andrade e Gerson Magrão. A escalação foi confirmada na quarta, 4, por Geninho.

“Devo começar o jogo com Jean, Rodrigo e Magrão no meio. O resto do time é o que vem jogando. Não tem por que muito mistério. É o que nós temos. Acredito que a gente possa ter um bom desempenho”, projetou o treinador, em meio à lamentação pela perda dos principais jogadores na temporada até aqui.

“Muito ruim que quebre uma formação em um setor que vinha tendo desempenho muito bom. Tanto Guilherme quanto Fernando vinham sendo titulares e eu perdi os dois de uma vez só”, destacou.

Apesar das ausências, o Leão chega com moral para o jogo desta quinta. O time principal está invicto após seis jogos disputados na temporada. A defesa vive boa fase, com só dois gols sofridos nessas partidas. E os atacantes desencantaram na última rodada, com gols de Léo Ceará e Alisson Farias.

Os dois seguem como as principais opções ofensivas de Geninho, que também deve chegar ao ataque com os avanços de Jonathan Bocão pelo lado direito e as já conhecidas bolas paradas de Thiago Carleto.

Alerta

Na véspera do jogo, Geninho lembrou a partida contra o Freipaulistano, que terminou sem gols no Barradão. O Leão até criou chances naquela ocasião, mas vacilou na hora de concluir as jogadas.

“A gente se precipitou, a pressão começou a vir. Nosso time tem jogadores experientes, mas é formado por jovens. A pressão entra em campo, o gol fica pequeno. Espero um jogo mais ou menos parecido”, disse o treinador.

