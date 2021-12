Vitória mira triunfo contra o Flu para se distanciar de vez do Z-4

Com duas semanas de treino e mais tranquilo após deixar, finalmente, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro enfrenta neste domingo, 10, o Fluminense, às 16h, no Barradão, em Salvador, com a missão de se distanciar da degola e voltar a se impor nos seus domínios.

A campanha do Vitória, sobretudo fora de casa, é de empolgar: dos últimos seis jogos, venceu quatro, empatou um e perdeu outro. Ganhou de times grandes, como o Flamengo, na Ilha do Urubu, e tirou a invencibilidade do líder Corinthians em pleno Itaquerão.

Por outro lado, não somou dentro de casa contra o Avaí, em jogo que frustrou a torcida que voltou a apostar no Barradão como fator decisivo.

A expectativa do Leão é, justamente, aliar uma vitória importante em casa ao distanciamento do Z-4, já que, enquanto porteiro da zona, mantém os mesmos 25 pontos da Chapecoense e Avaí, 16º e 17º colocados na tabela, respectivamente.

Ciente da pressão de pontuar, o treinador Vagner Mancini disse que não pretende abrir mão de uma equipe compacta e com boa marcação, mesmo jogando em casa. Em sua opinião, o time melhorou quando a defesa foi ajustada e não existe razão para não manter essa ‘assinatura’ também no Barradão.

“O fato de jogar dentro ou fora de casa faz com que você mude o ímpeto, o lugar onde vai marcar. Se vai ser mais baixo ou mais alto. Talvez até marcar sob pressão. Com esse time, eu consigo fazer aquilo que eu quero. Posso ser mais atuante na parte ofensiva ou mais defensivo marcando atrás”, explicou.

Ataque calibrado

E essa filosofia mais cautelosa tem um motivo: Mancini não espera uma partida fácil contra o Fluminense e destaca o ataque da equipe do Rio de Janeiro – que conta com o artilheiro do Brasileirão, Henrique Dourado.

“É um time muito difícil de se jogar contra. Eles têm juventude, força, atletas experientes. O técnico Abel Braga é especialista em montar times ofensivos, e o Fluminense não foge à regra. Espero mais um grande jogo, eles te agridem o tempo inteiro, então nós temos que ter cuidado”, frisou.

Nada certo

Se vencer – e contar com a sorte – o Vitória pode até ‘pegar um elevador’ e chegar até a 12ª colocação, lugar que hoje pertence ao Vasco.

De quebra, poderia passar o rival Bahia na tabela pela primeira vez na competição. O Esquadrão está na 16ª posição, com 26 pontos.

Se empatar, volta a depender de resultados para ficar longe da zona de rebaixamento, e pode voltar ao Z-4 se Avaí ou Chapecoense vencerem seus confrontos.

Se perder, a situação se complica e o retorno para o Z-4 é praticamente certo. Bastaria um empate de Chapecoense ou Avaí, ou então uma vitória do São Paulo, para que o Rubro-Negro voltasse à degola.

Flu ofensivo

O técnico do Fluminense, Abel Braga, disse que vai manter a postura ofensiva da equipe contra o Vitória.

“A gente procura aproveitar o erro do adversário, mas não vamos jogar esperando uma bola, meu time não sabe jogar assim”, disse o treinador.

O técnico confirmou o retorno de Robinho, que estava fora por lesão, e disse que Douglas pode ser titular.

Vitória x Fluminense - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Quando: Domingo, 10, às 16h

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT)

Vitória - Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Patric e Neilton; David e Santiago Trellez. Técnico: Vagner Mancini.

Fluminense - Júlio César, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas (Orejuela), Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

adblock ativo