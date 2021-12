Vitória mira triunfo contra o Corinthians para afastar fantasma do Z-4

O Vitória tem uma verdadeira decisão diante do Corinthians, neste domingo, 21, no Barradão, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O Leão vai contar com o apoio da torcida, já que quase 15 mil ingressos foram vendidos para o embate, e precisa triunfar para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o lateral-direito Jeferson, o vice-campeonato do Timão na Copa do Brasil já faz parte do passado e o confronto deverá ser bastante difícil em Salvador.

“A Copa do Brasil acabou para eles, mas viraram a página, com certeza. Eles estão em uma posição melhor no campeonato. Pode ter certeza que vai ser um jogo muito complicado. Vamos focados para sair com o resultado positivo”, disse.

No treino deste sábado, 20, o técnico Carpegiani praticamente definiu a equipe que vai a campo diante do time paulista: Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Aderllan e Fabiano; Arouca, Willian Farias e Rhayner; Lucas Fernandes, Erick e Walter Bou.

O volante Rodrigo Andrade, se recuperou do desconforto na panturrilha, mas deve compor o banco de reservas diante do Corinthians.

