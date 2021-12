Vitória mira resgate dos gols contra Galícia no Baianão

Diante do Galícia, time que briga para se manter na primeira divisão do Campeonato Baiano, o ataque do Vitória pode encontrar sua chance de voltar a brilhar. Ou, pelo menos, retomar o caminho dos gols. A partida está marcada para esta quinta-feira, 1º, em Pituaçu, às 19h30. Acompanhe aqui os principais lances da partida.

É bem verdade que a linha ofensiva da equipe, a menina dos olhos no início da temporada, vem encontrando dificuldade para se encaixar.

Nos últimos três jogos, por exemplo – contra o América-RN, pela Copa do Nordeste, o Bragantino, pela Copa do Brasil, e Bahia de Feira, pelo Baianão – o único atacante a fazer gol foi André Lima. Um só. Os outros tentos foram dos zagueiros Kanu e Fred, e do meia Cleiton Xavier.

A situação é bem diferente daquela do início da temporada: Kieza, que ainda é o artilheiro do Baianão, marcou quatro gols nos três primeiros jogos do Leão. Agora há três partidas sem marcar, o atacante foi à rede pela última vez na goleada sobre o Flamengo de Guanambi, por 6 a 1.

Outro atacante que foi referência no início da temporada e caiu de produtividade é David. O jovem de 21 anos marcou dois gols nos três primeiros jogos, mas nesta quinta estará como banco de reservas.

Mais calma nessa hora

Com vários reforços, o ataque é o setor que mais sofreu mudanças ao longo desta temporada. Especialmente após a chegada de Paulinho e André Lima, e da utilização de Pineda como titular – a primeira vez que o chileno iniciou uma partida foi no confronto contra o Fla de Guanambi.

A dança das cadeiras da titularidade não atinge poucos jogadores do Vitória. Um deles é o goleiro Fernando Miguel, que somente uma vez não começou uma partida.

O goleiro acredita que ainda é cedo para exigir boa exibição, ainda mais quando o elenco, que conta com 16 novos reforços, continua mudando.

“Acho que o papel do torcedor é de sempre querer ver sua equipe bem, vencendo. E estamos vencendo. Temos entre 70% e 80% de aproveitamento com um plantel novo. Mas a gente precisa respeitar o processo de evolução do futebol e entender a melhor forma de jogar. Pelo menos a gente tem conseguido os resultados, que é o mais importante. É melhor a gente evoluir vencendo. Nunca é bom evoluir perdendo”, analisou.

Novidades

Relacionado pela segunda vez, o lateral direito Patric, que chegou do Alético-MG, espera fazer sua estreia. Gabriel Xavier, meia que se recuperava de um edema muscular, também entrou na lista de convocados. Quem ficou de fora, mais uma vez, foi o lateral direito Leandro Salino, que não atua desde a sua criticada participação contra o Botafogo-PB pela Copa do Nordeste.

Recuperando-se de uma entorse no tornozelo, o meia Dátolo foi poupado do jogo. Segundo a assessoria de imprensa do Vitória, o jogador está clinicamente apto e à disposição de Argel Fucks e dos preparadores físicos.

Galícia x Vitória - 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 2, às 19h30

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Daniella Coutinho Pinto

Galícia - Danilo, Flávio, Renan, Adalto e Rogério Xodó; Elson Baiano, Pedro Ivo e Igor; Mateus Paulista, Narciso e Charles. Técnico: Rivaldo Rogério.

Vitória - Fernando Miguel, José Welison, Kanu, Fred e Euller; Willian Farias, Uillian Correia e Cleiton Xavier; Pineda, Kieza e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

