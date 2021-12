Vitória mira classificação antecipada contra Juazeiro

Para avançar antecipadamente à segunda fase do Campeonato Baiano, ao Vitória basta vencer o Juazeiro na tarde deste domingo, 21, no Barradão, e torcer por um tropeço do Bahia de Feira diante do Feirense.

É que o rubro-negro, então com 12 pontos ganhos, lidera o Grupo 3 do Baianão e, a três rodadas do final da segunda fase, possui uma vantagem de quatro pontos em relação ao Tremendão, que é o terceiro colocado e primeiro time fora da zona de classificação.

Além dos seis pontos de diferença, o Vitória tem também dois triunfos a mais que o time de Feira de Santana. Logo, de acordo com o critério de desempate, que privilegia primeiramente o número de vitórias, se triunfar no Barradão e se o Bahia de Feira amargar pelo menos um empate no Joia da Princesa, o Leão automaticamente estará garantido na semifinal do Estadual.

Já o Juazeiro joga para continuar vivo na acirrada briga pela classificação do Grupo 2. Com quatro pontos ganhos, o time é apenas o terceiro colocado e somente não é o segundo porque tem um gol de saldo a menos que o Botafogo-BA. O Bahia lidera a chave com seis pontos e o Feirense é o lanterna, com três.

Além de Vitória x Juazeiro e de Bahia de Feira x Feirense, o domingo que fecha a sexta rodada tem ainda os duelos Juazeirense x Bahia, no Adauto Morais; e Vitória da Conquista x Botafogo, no Lomanto Júnior.

Vitória - O time rubro-negro anda cheio de problemas: além do lateral-direito Nino Paraíba, do zagueiro Victor Ramos, do meia Renato Cajá e do atacante Marcelo Nicácio, o Vitória poderá ter mais dois desfalques contra o Juazeiro.

Durante o treino da última sexta-feira, 19, o volante Luís Alberto e o atacante Marquinhos, ambos com cansaço muscular, foram poupados e participaram apenas de um trabalho na academia de musculação.

Em campo, o técnico Caio Júnior, que já havia definido qual seria o time titular, testou o jovem Gabriel Soares em lugar de Luís Alberto e Vander em lugar de Marquinhos.

No banco de reservas, o treinador do Leão dará novas oportunidades ao jovem Willie e ao atacante Lúcio Maranhão. Para a vaga de Victor Ramos, suspenso, o treinador também deu espaço a um outro atleta que estava escondido no elenco: o zagueiro Fabrício.

Juazeiro - O técnico Janílson Brito não poderá contar com o lateral-esquerdo Jackson, que foi expulso no jogo da quinta rodada, em que o Juá acabou goleado dentro de casa, por 3 a 0, para o Bahia de Feira.

Para a vaga de Jackson, o zagueiro Igor pode ser o escolhido de Janílson para atuar improvisado na lateral.

Em contrapartida ao desfalque, o treinador do Juazeiro terá os retornos do zagueiro Márcio e do meia Daniel. A dupla deve voltar ao time titular.

Em má fase no Baianão, o Juazeiro acumula duas derrotas consecutivas dentro de casa: levou 4 a 1 da Juazeirense e 3 a 1 do Feirense.

