Vitória mira avanço no Nordestão contra o Salgueiro

Depois do começo promissor na Copa do Nordeste, em que venceu as três primeiras partidas e ostentou exclusivamente 100% de aproveitamento, o Vitória tropeçou e caiu diante do Asa, em jogo disputado na última quarta-feira, 29 de janeiro, em Arapiraca-AL.

Mas a gordura acumulada no começo do Nordestão ainda deixa o rubro-negro necessitado apenas de um triunfo na tarde deste domingo, 3, contra o Salgueiro, no Estádio Cornélio de Barros, para que possa se garantir antecipadamente nas quartas de final do torneio regional.

Um evenual empate mantém automaticamente o Vitória na ponta da tabela. Se perder para o Salgueiro, o Leão verá o seu adversário encostar, mas a goleada que aplicou no jogo de ida (5 a 1), no Barradão, poderá ser determinante para a manutenção da liderança: o time pernambucano tem ainda menos quatro gols de saldo, enquanto o Vitória tem quatro.

Depois de terem sido apontados como dúvidas, o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Renato Cajá e o atacante Marcelo Nicácio foram confirmados pelo departamento médico rubro-negro e devem começar a partida em Salgueiro-PE como titulares.

A confirmação da presença do trio deixa ainda a entender que o técnico Caio Júnior não deverá promover mudanças em relação ao time que começou o duelo contra o time arapiraquense. A única ausência será a do volante Neto Coruja, que foi expulso e terá que cumprir suspensão.

Além de Salgueiro x Vitória, o domingo que fecha a quinta rodada do Nordestão tem ainda os duelos Bahia x ABC e Ceará x Itabaiana, pelo Grupo A; Confiança x Sport e Sousa x Fortaleza, pelo Grupo B.

Salgueiro com dúvidas - O técnico do Carcará do sertão pernambucano, Marcelo Chamusca, tem ainda algumas dúvidas em relação ao time titular.

"Não tenho desfalques; tenho dúvidas. Por enquanto, ainda não sabemos se o Pio (volante) vai jogar, porque ele está gripado. E o Élvis (atacante) sofreu uma entorse no tornozelo e ainda será reavaliado", disse o treinador, em conversa por telefone.

Invicto no Cornélio de Barros desde a reinauguração do Estádio, o Salgueiro aposta no bom retrospecto como mandante e na força da sua torcida para deixar a terceira posição e saltar rumo à classificação no torneio regional.

"Depois que ganhamos do América-RN, a torcida aqui sabe que este jogo contra o Vitória será decisivo. A torcida nos incentiva muito. O clima na cidade é bom e há uma procura grande de ingressos", comentou Chamusca.

